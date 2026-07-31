رويترز: الذهب يواصل خسائره في المعاملات الفورية وينخفض 2% في أحدث التعاملات إلى 4024.69 دولارا للأونصة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول"

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول"

ترمب لفوكس نيوز: العمليات ضد إيران تسير على ما يرام وكل ما علينا فعله أن نواصل تحقيق الانتصار