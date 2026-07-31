الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: خطة نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة ستكون خطوة بناءة نحو السلام إذا نُفذت بالكامل
آخر الأخبار
2026-07-31 | 09:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: خطة نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة ستكون خطوة بناءة نحو السلام إذا نُفذت بالكامل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
السياسة
الخارجية
الاتحاد
الأوروبي:
ستكون
بناءة
السلام
نُفذت
بالكامل
التالي
كالاس عن الاتفاق المقترح لنزع سلاح حماس: التحقق من امتثال الحركة سيكون تحديا كبيرا
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:02
ترامب: إيران لم تعد لديها قوات بحرية وتم القضاء على قدرات إطلاقها للمسيرات وأسمي ما نقوم به ضد إيران عملية عسكرية لا حربا
آخر الأخبار
12:02
ترامب: إيران لم تعد لديها قوات بحرية وتم القضاء على قدرات إطلاقها للمسيرات وأسمي ما نقوم به ضد إيران عملية عسكرية لا حربا
0
خبر عاجل
12:00
روبيو: لا يزال هناك كثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه لكنه هدف قابل للتحقق
خبر عاجل
12:00
روبيو: لا يزال هناك كثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه لكنه هدف قابل للتحقق
0
أخبار دولية
11:58
سانشيز للقادة الأوروبيين إثر أزمة سبتة: "ليس هذا وقت الانقسام"
أخبار دولية
11:58
سانشيز للقادة الأوروبيين إثر أزمة سبتة: "ليس هذا وقت الانقسام"
0
آخر الأخبار
11:57
روبيو: حققنا نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي
آخر الأخبار
11:57
روبيو: حققنا نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:03
ترامب: تحركاتنا العسكرية ضد إيران مرت عليها 5 أشهر وقد ألحقنا دمارا هائلا بقدراتها العسكرية
آخر الأخبار
12:03
ترامب: تحركاتنا العسكرية ضد إيران مرت عليها 5 أشهر وقد ألحقنا دمارا هائلا بقدراتها العسكرية
0
آخر الأخبار
12:03
ترامب: سلوك إيران اتسم بعدم أمانة وانعدام نزاهة بشأن الاتفاق لكن ذلك لا يغير من الأمر شيئا فوضعهم سيء للغاية
آخر الأخبار
12:03
ترامب: سلوك إيران اتسم بعدم أمانة وانعدام نزاهة بشأن الاتفاق لكن ذلك لا يغير من الأمر شيئا فوضعهم سيء للغاية
0
آخر الأخبار
12:02
ترامب: إيران لم تعد لديها قوات بحرية وتم القضاء على قدرات إطلاقها للمسيرات وأسمي ما نقوم به ضد إيران عملية عسكرية لا حربا
آخر الأخبار
12:02
ترامب: إيران لم تعد لديها قوات بحرية وتم القضاء على قدرات إطلاقها للمسيرات وأسمي ما نقوم به ضد إيران عملية عسكرية لا حربا
0
أخبار لبنان
12:02
"حزب الله" دان اقتحام عصابات المستوطنين قرى قرب نابلس: آن للمجتمع الدولي أن يستفيق ويتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية
أخبار لبنان
12:02
"حزب الله" دان اقتحام عصابات المستوطنين قرى قرب نابلس: آن للمجتمع الدولي أن يستفيق ويتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-07-29
طقس صيفي اعتيادي... وكتل حارة تشتدّ السبت والأحد
حال الطقس
2026-07-29
طقس صيفي اعتيادي... وكتل حارة تشتدّ السبت والأحد
0
أخبار لبنان
2026-04-16
الأمن العام يحذّر من صفحة مشبوهة على "فيسبوك" تحمل اسم CSTO
أخبار لبنان
2026-04-16
الأمن العام يحذّر من صفحة مشبوهة على "فيسبوك" تحمل اسم CSTO
0
آخر الأخبار
2026-04-15
الخارجية الصينية بشأن محادثات إيران: المهمة الملحة هي تجنب استئناف الحرب والحفاظ على زخم وقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس
آخر الأخبار
2026-04-15
الخارجية الصينية بشأن محادثات إيران: المهمة الملحة هي تجنب استئناف الحرب والحفاظ على زخم وقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس
0
أخبار لبنان
2026-07-30
محمد الحوت إلتقى الرئيس عون: طائرات "الميدل إيست" تستطيع تأمين خط بيروت–نيويورك
أخبار لبنان
2026-07-30
محمد الحوت إلتقى الرئيس عون: طائرات "الميدل إيست" تستطيع تأمين خط بيروت–نيويورك
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:41
مأكولات مناسبة لأعياد ميلاد الأطفال... إليكم طريقة تحضير الميني برغر وموزاريللا ستيكس وغيرها (فيديو)
عالم الطبخ
10:41
مأكولات مناسبة لأعياد ميلاد الأطفال... إليكم طريقة تحضير الميني برغر وموزاريللا ستيكس وغيرها (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:55
وزيرة التربية أطلقت خطة استمرارية التعلّم للعام الدراسيّ 2026–2027
أخبار لبنان
05:55
وزيرة التربية أطلقت خطة استمرارية التعلّم للعام الدراسيّ 2026–2027
0
أخبار دولية
04:21
مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة
أخبار دولية
04:21
مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة
0
أخبار دولية
00:09
مسؤولان في حماس يؤكدان الاتفاق على مسألة سلاح الحركة وانسحاب إسرائيليّ تدريجيّ من غزة
أخبار دولية
00:09
مسؤولان في حماس يؤكدان الاتفاق على مسألة سلاح الحركة وانسحاب إسرائيليّ تدريجيّ من غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من Shark Tank إلى أرض الواقع ... تعرفوا على معمل ومزرعة LOOP
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من Shark Tank إلى أرض الواقع ... تعرفوا على معمل ومزرعة LOOP
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
طوابع بريدية تحيي مئوية النادي اللبناني للسيارات والسياحة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
طوابع بريدية تحيي مئوية النادي اللبناني للسيارات والسياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اتفقوا على حماية لبنان فتباينت مواقفهم…
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اتفقوا على حماية لبنان فتباينت مواقفهم…
0
أخبار دولية
13:11
التصعيد في الشرق الأوسط يشعل أسعار النفط
أخبار دولية
13:11
التصعيد في الشرق الأوسط يشعل أسعار النفط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:27
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
فنّ
07:27
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
2
أخبار لبنان
05:04
وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة
أخبار لبنان
05:04
وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة
3
اقتصاد
02:28
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:28
إرتفاع في أسعار المحروقات
4
أخبار لبنان
09:48
مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة
أخبار لبنان
09:48
مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة
5
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦
6
أخبار دولية
00:26
ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح
أخبار دولية
00:26
ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح
7
أخبار لبنان
12:30
قائد الجيش متفقدًا وحدات عسكرية منتشرة في بيروت ومحيطها: التحديات أمامنا كبيرة ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء
أخبار لبنان
12:30
قائد الجيش متفقدًا وحدات عسكرية منتشرة في بيروت ومحيطها: التحديات أمامنا كبيرة ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء
8
أخبار لبنان
09:08
"حزب الله" يعلن وقوفه إلى جانب العراق وشعبه: العدوان يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا وحازمًا
أخبار لبنان
09:08
"حزب الله" يعلن وقوفه إلى جانب العراق وشعبه: العدوان يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا وحازمًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More