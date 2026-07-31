نيويورك بوست عن مسؤول أميركي: الرئيس ترامب يرغب بإبرام اتفاق لكن إن استمرت هجمات إيران سيكون هناك ثمن

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السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: خيار إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بعد 7 تشرين الأول والمطلوب إزالة السلاح بالكامل من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه