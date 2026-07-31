ترامب: تحركاتنا العسكرية ضد إيران مرت عليها 5 أشهر وقد ألحقنا دمارا هائلا بقدراتها العسكرية

وزير الخزانة الأميركي عن إيران: نبحث عن أصولهم في أنحاء العالم والأموال ستذهب إلى الشعب الإيراني

وزير الخزانة الأميركي عن إيران: نبحث عن أصولهم في أنحاء العالم والأموال ستذهب إلى الشعب الإيراني

ترامب: سلوك إيران اتسم بعدم أمانة وانعدام نزاهة بشأن الاتفاق لكن ذلك لا يغير من الأمر شيئا فوضعهم سيء للغاية