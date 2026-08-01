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"سي أن أن" عن مسؤولين أميركيين: القيادة المركزية الأميركية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب
آخر الأخبار
2026-08-01 | 02:22
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"سي أن أن" عن مسؤولين أميركيين: القيادة المركزية الأميركية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب
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