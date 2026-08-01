عراقجي: نواصل جهودنا لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي

وكالة تسنيم نقلا عن مسؤول محلي: الانفجار الذي وقع قرب مدينة إسلام آباد في غرب إيران ناجم عن انفجار قذيفة مدفعية قديمة

وكالة تسنيم نقلا عن مسؤول محلي: الانفجار الذي وقع قرب مدينة إسلام آباد في غرب إيران ناجم عن انفجار قذيفة مدفعية قديمة

رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجار في مدينة إسلام آباد غرب في غرب إيران من دون اتضاح السبب أو الموقع الدقيق