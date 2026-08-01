الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح متوسطة خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان الليلة الماضية

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وزير الطاقة التركي: تركيا والعراق يوقعان اتفاقا مدته عام لاستخدام خط أنابيب النفط المؤدي إلى ميناء جيهان والترتيبات تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل والجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد