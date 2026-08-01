القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: رفع حالة التأهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركة إسرائيل

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا ضخما في بلدة زوطر الشرقية احدث ارتجاجات قوية ودوي انفجار تردد صداه خارج مناطق الجنوب

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا ضخما في بلدة زوطر الشرقية احدث ارتجاجات قوية ودوي انفجار تردد صداه خارج مناطق الجنوب

القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: ترامب أقرب من أي وقت مضى لتوجيه ضربة كبيرة لإيران لكن القرار لم يحسم بعد