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عراقجي يحذر عبر حسابه على "تلغرام" من أي "عمل متهور" من جانب أميركا وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير خارجية تركيا وقائد الجيش الباكستاني

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2026-08-01 | 15:58
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عراقجي يحذر عبر حسابه على &quot;تلغرام&quot; من أي &quot;عمل متهور&quot; من جانب أميركا وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير خارجية تركيا وقائد الجيش الباكستاني
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عراقجي يحذر عبر حسابه على "تلغرام" من أي "عمل متهور" من جانب أميركا وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير خارجية تركيا وقائد الجيش الباكستاني

 
 
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