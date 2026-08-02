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o
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o
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o
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o
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o
كسروان
31
o
متن
31
o
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مرقص للـLBCI: آخر ما وقّعته كان مرسومَ طلب هبة لـ”تيليفيزيون لبنان” لأنّ هناك جهّات مهتمّة للدعم
آخر الأخبار
2026-08-02 | 04:26
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مرقص للـLBCI: آخر ما وقّعته كان مرسومَ طلب هبة لـ”تيليفيزيون لبنان” لأنّ هناك جهّات مهتمّة للدعم
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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