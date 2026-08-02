معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أعلن إضرابه عن الطعام مطالبًا بنقله من سجن رومية وإعادته إلى مستشفى بحنّس

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مصادر للـLBCI: سلامة امتنع عمدًا ومن دون مبرر عن تناول دواء ضغط الدم رغم وجود أكثر من طبيب إلى جانبه ونُظّم محضر مفصّل يوثق هذه الوقائع ومن المتوقع أن يصدر مدعي عام التمييز بيانًا يوضح فيه الملابسات