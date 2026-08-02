الخارجية الإيرانية: المسار الذي نبحثه الآن مع عمان يجب أن يؤمن مصالحنا المشتركة

وزير الخارجية الإيراني: حققنا تقدما في المفاوضات مع سلطنة عمان وهي في مراحلها الأخيرة

وزير الخارجية الإيراني: حققنا تقدما في المفاوضات مع سلطنة عمان وهي في مراحلها الأخيرة

الخارجية الإيرانية: نبحث حاليا مع عمان مسارا للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي