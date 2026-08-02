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الرئيس الإيراني: مذكرة التفاهم مع أميركا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا

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2026-08-02 | 14:33
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الرئيس الإيراني: مذكرة التفاهم مع أميركا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا
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الرئيس الإيراني: مذكرة التفاهم مع أميركا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا

 
 
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