المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا وهناك محادثات مع عُمان بشأن مضيق هرمز

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: التوصل إلى اتفاق مع عُمان بشأن المسار لا يكفي لإعادة فتح المضيق إذ سيظل الوضع على حاله ما دام "العدوان" الأميركي مستمرا