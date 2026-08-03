مرقص: الرئيس سلام أشار إلى السعي إلى إنسحابات إسرائيلية متتالية وصولًا إلى الإنسحاب الكامل

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مرقص بعد الإجتماع الوزاري: سلام توقف عند موضوع الإعتداءات الإسرائيلية وتحديدا التفجيرات وأشار الى الاتصالات الدولية التي تجرى من قبل رئيس الجمهورية ومن قبله سواء بالميكانيزم أو بالدول الصديقة والشقيقة لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف هذه الإعتداءات