الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وكالة الأنباء العراقية: هيئة النزاهة تكشف عن هدر يقارب ملياري دينار في فرع الهيئة العامة للضرائب بمحافظة ديالى وضبط 5 موظفين بتهمة التقصير في جباية مستحقات الدولة
آخر الأخبار
2026-08-03 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وكالة الأنباء العراقية: هيئة النزاهة تكشف عن هدر يقارب ملياري دينار في فرع الهيئة العامة للضرائب بمحافظة ديالى وضبط 5 موظفين بتهمة التقصير في جباية مستحقات الدولة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأنباء
العراقية:
النزاهة
يقارب
ملياري
دينار
الهيئة
العامة
للضرائب
بمحافظة
ديالى
موظفين
بتهمة
التقصير
جباية
مستحقات
الدولة
التالي
الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية دعا عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن
أكسيوس عن مصدر: الممثل الأعلى لمجلس السلام ومستشار المجلس اجتمعا بنتنياهو اليوم وأبلغاه بوجوب وقف مهاجمة غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:05
تجمع صيادي لبنان رفض مشروع قانون الصيد واشترط ضوابط بيئية صارمة للاستزراع السمكي
أخبار لبنان
12:05
تجمع صيادي لبنان رفض مشروع قانون الصيد واشترط ضوابط بيئية صارمة للاستزراع السمكي
0
أخبار لبنان
12:00
وزير الثقافة استقبل ماغرو مودعا وعرضا المستجدات في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
12:00
وزير الثقافة استقبل ماغرو مودعا وعرضا المستجدات في لبنان والمنطقة
0
أخبار لبنان
11:58
الجمارك تداهم محالًا وتضبط عطورًا وساعات وحقائب مزورة
أخبار لبنان
11:58
الجمارك تداهم محالًا وتضبط عطورًا وساعات وحقائب مزورة
0
أخبار لبنان
11:55
هيكل يتابع جولاته ويتفقَّد وحدات عسكرية منتشرة في صيدا والسعديات ويقدّم التعازي لذوي العسكريين الشهداء: طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع
أخبار لبنان
11:55
هيكل يتابع جولاته ويتفقَّد وحدات عسكرية منتشرة في صيدا والسعديات ويقدّم التعازي لذوي العسكريين الشهداء: طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:30
ترامب: لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل
آخر الأخبار
11:30
ترامب: لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل
0
آخر الأخبار
11:28
ترامب: القيادة الإيرانية مراوغة إلى حد لا يصدق
آخر الأخبار
11:28
ترامب: القيادة الإيرانية مراوغة إلى حد لا يصدق
0
آخر الأخبار
11:24
الشّرع: بحثتُ ورئيس إقليم كردستان العراق في العلاقات الثنائيّة وتعزيز التعاون بما يخدم استقرار ومصالح شعبَيْنا
آخر الأخبار
11:24
الشّرع: بحثتُ ورئيس إقليم كردستان العراق في العلاقات الثنائيّة وتعزيز التعاون بما يخدم استقرار ومصالح شعبَيْنا
0
آخر الأخبار
11:23
الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني بحثا باتصال التطورات الإقليمية
آخر الأخبار
11:23
الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني بحثا باتصال التطورات الإقليمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-28
بلاسخارت برسالة وداع إلى اللبنانيين: بلدكم يزخر بالإمكانات وقيام دولة قوية لا يزال هدفاً قابلا للتحقق
أخبار لبنان
2026-06-28
بلاسخارت برسالة وداع إلى اللبنانيين: بلدكم يزخر بالإمكانات وقيام دولة قوية لا يزال هدفاً قابلا للتحقق
0
أمن وقضاء
2026-07-28
اللواء شقير بحث مع اتحاد بلديات العرقوب في تداعيات العدوان الإسرائيلي على المنطقة الحدودية
أمن وقضاء
2026-07-28
اللواء شقير بحث مع اتحاد بلديات العرقوب في تداعيات العدوان الإسرائيلي على المنطقة الحدودية
0
آخر الأخبار
2026-07-05
نتنياهو لفوكس نيوز: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب
آخر الأخبار
2026-07-05
نتنياهو لفوكس نيوز: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب
0
منوعات
11:00
سرّ الوالد المفضّل… لماذا يلجأ الطفل إلى أحد الوالدين دون الآخر؟
منوعات
11:00
سرّ الوالد المفضّل… لماذا يلجأ الطفل إلى أحد الوالدين دون الآخر؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:43
كفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز... طريقة سهلة وجديدة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:43
كفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز... طريقة سهلة وجديدة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
08:15
رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر لمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... وتشديد على أهمية التوعية
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر لمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... وتشديد على أهمية التوعية
0
أخبار لبنان
08:05
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026
أخبار لبنان
08:05
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026
0
أخبار لبنان
06:52
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي
أخبار لبنان
06:52
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي
0
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
0
أخبار لبنان
05:10
مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
أخبار لبنان
05:10
مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
0
أخبار لبنان
05:04
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
أخبار لبنان
05:04
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
0
أخبار دولية
03:45
وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
03:45
وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
07:31
تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ
خبر عاجل
07:31
تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ
3
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
03:53
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
أمن وقضاء
03:53
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
5
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
6
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
7
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
8
اسرار
00:06
أسرار الصحف 3-8-2026
اسرار
00:06
أسرار الصحف 3-8-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More