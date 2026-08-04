قاسم: إيران عملت على أن يكون لبنان في البند الأول من المذكرة واشترطت إيقاف العدوان والانسحاب الإسرائيلي

الأمين العام لحزب الله: المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات المتتالية

الأمين العام لحزب الله: المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات المتتالية

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل حصلت على مكتسبات سياسية لكنها لن تحصل على نتائج ميدانية بوجود المقاومة