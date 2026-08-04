الوكالة الوطنية للإعلام: عملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة حداثا

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الأمن العام: إعادة تفعيل العمل وإستقبال طلبات المواطنين في دائرة امن عام النبطية - مركز جباع الاقليمي ومركز تبنين الإقليمي إعتباراً من 30-7-2026 الساعة الثامنة صباحًا