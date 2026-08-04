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o
متن
27
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الوكالة الوطنية للإعلام: عملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة حداثا
آخر الأخبار
2026-08-04 | 04:59
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الوكالة الوطنية للإعلام: عملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة حداثا
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