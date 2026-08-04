الجيش الإسرائيلي: دمرنا 10 مخارط في قباطية بمحافظة جنين استخدمت في تصنيع الأسلحة والعبوات الناسفة

قوات جيش الدفاع دمّرت عشر مخارط استُخدمت في تصنيع العبوات الناسفة والأسلحة في قباطية التابعة للواء منشيه



⭕️ خلال الليلة الماضية (الإثنين)، نفّذت قوات الكتيبة 890، إلى جانب قوات من وحدة يهلوم التابعة لجيش الدفاع، نشاطًا في منطقة قباطية التابعة للواء منشيه، دمّرت خلاله عشر مخارط… pic.twitter.com/iNKm8gGwNA