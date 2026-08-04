المحامية سيسيل روكز في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: مهما اشتدت الظروف المؤلمة في لبنان فإن جريمة 4 آب ليست وراءنا وتبقى أولوية لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين

المحامية سيسيل روكز في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: هذه السنة كانت هناك بعض التطورات الإيجابية "لأن بعد في قضاء نزيه" ولأن المحقق العدلي كان يجد دائما الحلول بوجه شياطين العرقلة

المحامية سيسيل روكز في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: هذه السنة كانت هناك بعض التطورات الإيجابية "لأن بعد في قضاء نزيه" ولأن المحقق العدلي كان يجد دائما الحلول بوجه شياطين العرقلة

إبراهيم حطيط: أصبح بحوزتنا معطى يعتبر "قنبلة قضائية" قد يفجّر التحقيق والقرار الظني وقد حذرت القاضي طارق البيطار من ضرورة إعادة النظر والتحقيق مع من لم يتم التحقيق معهم سابقا لأنه إذا صدر القرار الظني منقوصا سأعلن عن هذه المعطيات