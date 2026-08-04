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وليام نون: عشنا في دولتين اذ عشنا دولة "حزب الله" قبل العام 2024 ودولة العهد الجديد في الـ2026 وفي الـ2024 كان "يفوت واحد أزعر يهدد القضاء" وكان يتم توقيف أهالي الضحايا ويتم تركيب ملفات وهذه الأمور لا تحصل في الـ2026 ولكن لا يوجد أي موقوف في السجن

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2026-08-04 | 11:17
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وليام نون: عشنا في دولتين اذ عشنا دولة &quot;حزب الله&quot; قبل العام 2024 ودولة العهد الجديد في الـ2026 وفي الـ2024 كان &quot;يفوت واحد أزعر يهدد القضاء&quot; وكان يتم توقيف أهالي الضحايا ويتم تركيب ملفات وهذه الأمور لا تحصل في الـ2026 ولكن لا يوجد أي موقوف في السجن
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وليام نون: عشنا في دولتين اذ عشنا دولة "حزب الله" قبل العام 2024 ودولة العهد الجديد في الـ2026 وفي الـ2024 كان "يفوت واحد أزعر يهدد القضاء" وكان يتم توقيف أهالي الضحايا ويتم تركيب ملفات وهذه الأمور لا تحصل في الـ2026 ولكن لا يوجد أي موقوف في السجن

 
 
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