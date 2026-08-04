بول نجار والد الطفلة الضحية ألكسندرا نجار في ذكرى 4 آب: "ما بدنا نكون واقفين هيدي الوقفة السنة المقبلة" والسنة المقبلة يحب أن يكون هناك أشخاص في السجن "وإذا ما كانوا بالسجن بدنا نروح نجيبهم من بيتهم ونكبّهم بالحبس"

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