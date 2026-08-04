نتنياهو: الرئيس ترامب وفريقه يعتقدون أن بالإمكان تجريد حماس من سلاحها وجعل قطاع غزة منزوع السلاح ونحن نفحص ذلك

نتنياهو: الأميركيون أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها وأرسلنا ملاحظاتنا عليها

نتنياهو: الأميركيون أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها وأرسلنا ملاحظاتنا عليها

نتنياهو: عازم على تحقيق مصالحنا الأمنية ولن ننسحب من الخطوط في قطاع غزة حتى تجريد حماس من سلاحها بالكامل