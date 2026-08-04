الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي نفّذ تفجيراً ضخماً جديدا في بلدة حداثا - قضاء بنت جبيل

ترامب: سوق الأسهم تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة لأن المستثمرين يدركون أن الولايات المتحدة تحقق الفوز

ترامب: سوق الأسهم تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة لأن المستثمرين يدركون أن الولايات المتحدة تحقق الفوز

أ.ف.ب: غواتيمالا ترفع مستوى التأهب الى الدرجة القصوى إثر ثوران بركان فويغو