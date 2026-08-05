ترامب: يبدو أن الأمور تسير بشكل جيد وأسعار البنزين ستنخفض إذا فتح مضيق هرمز

إعلام رسمي إيراني نقلا عن مصدر مطلع: الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت أميركا تهدد إيران

إعلام رسمي إيراني نقلا عن مصدر مطلع: الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت أميركا تهدد إيران

ترامب: كان يوما جيدا في المحادثات مع الإيرانيين أمس الثلاثاء وهم لا يريدون الاعتراف بذلك