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o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
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الفضة ترتفع في المعاملات الفورية 3% إلى 61.27 دولار للأوقية
آخر الأخبار
2026-08-05 | 01:45
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الفضة ترتفع في المعاملات الفورية 3% إلى 61.27 دولار للأوقية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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