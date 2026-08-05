رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الجمعة المقبل في عين التينة

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