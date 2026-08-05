التحكم المروري: تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

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النائب سليم الصايغ للـLBCI: البديل عن التفاوض المباشر ليس موجودا والحزب قوّض قوة الدولة ويعتبر ان قوته بايران ولكن ماذا لو عادت الحرب على ايران فكيف ستحمينا؟