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التحكم المروري: تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

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2026-08-05 | 03:12
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التحكم المروري: تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
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التحكم المروري: تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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