النائب سليم الصايغ للـLBCI: الوفد اللبناني عندما يسأل عن حصر سلاح حزب الله يجيب بأن هذه مسألة لبنانية داخلية لكن ذلك غير صحيح لأن هذا السلاح وكل ما يتعلق به إيراني وقدّمنا وثيقة سجّلت في الأمم المتحدة تحمّل إيران مسؤولية الضرر الذي تسببت به في لبنان

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