إعلام رسمي: الرئيس الإيراني يقول في اتصال مع رئيس المكتب السياسي لحماس إن طهران ستدعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في مجدل زون جنوبي لبنان في انفجار لغم ونقلهم للمستشفيات بمروحيات

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في مجدل زون جنوبي لبنان في انفجار لغم ونقلهم للمستشفيات بمروحيات

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قلقون للغاية إزاء تصاعد عمليات الإعدام وأحكام الإعدام التي تصدر في إيران منذ آذار