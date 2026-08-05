الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة في اجواء مرتفعات دوحة كفررمان بقصد اشعال حرائق

الوكالة الوطنية للاعلام: الغارتان اللتان استهدفتا منطقة مشاع المنصوري ومحيط بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور جاءتا عقب إصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجدل زون

الوكالة الوطنية للاعلام: الغارتان اللتان استهدفتا منطقة مشاع المنصوري ومحيط بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور جاءتا عقب إصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجدل زون

مصادر بعبدا للـLBCI: الجانب الإسرائيلي لم يبد رفضا أو موافقة بعد على الطرح اللبناني فيما خص بنت حبيل والخيام وموضوع الإلتزام بوقف إطلاق النار ينتظر الرد من المستوى السياسي