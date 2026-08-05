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الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد "صعب جداً" في الوقت الحالي

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2026-08-05 | 15:06
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الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد &quot;صعب جداً&quot; في الوقت الحالي
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الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد "صعب جداً" في الوقت الحالي

 
 
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