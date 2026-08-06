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بيروت
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o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
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دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
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إحصاءات غرفة التحكم: 11 جريحًا في 9 حوادث خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2026-08-06 | 00:20
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إحصاءات غرفة التحكم: 11 جريحًا في 9 حوادث خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية
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