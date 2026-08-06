الجيش الإسرائيلي: هاجمنا خلال الساعات الـ24 الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية: جيش الدفاع هاجم بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان



🔸ردًا على الحادث الذي وقع أمس (الأربعاء)، والذي سقط فيه الرائد (احتياط) هارئيل بيرنشتوك، رحمه الله، والرقيب أول (احتياط) تمير فاكنين، رحمه الله، وأُصيب أربعة من… pic.twitter.com/W82V85v4nY