مصدر عسكري لـ أ.ف.ب: مقتل وجرح العشرات من القوات الحكومية اليمنية بهجوم صاروخي شنّه الحوثيون

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معلومات للـLBCI: المطلب السياسي الأساسي للوفد اللبناني تركز على تحقيق وقف شامل للأعمال العدائية بما في ذلك وقف عمليات التفجير غير أن الجانب الإسرائيلي لم يوافق عليه