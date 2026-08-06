معلومات الـLBCI: وحدات من الجيش اللبناني عادت ودخلت إلى بلدة المنصوري بعد ظهر اليوم

خلية الإعلام الأمني العراقية: رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة

خلية الإعلام الأمني العراقية: رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة

معلومات للـLBCI: المطلب السياسي الأساسي للوفد اللبناني تركز على تحقيق وقف شامل للأعمال العدائية بما في ذلك وقف عمليات التفجير غير أن الجانب الإسرائيلي لم يوافق عليه