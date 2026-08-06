الوكالة الوطنية للإعلام: غارة استهدفت حي المشاع في ميفدون ولا اصابات

ترامب: كل شيء يسير بشكل استثنائي في ما يتعلق بإيران وأنا سعيد جدا بأداء وزير الحرب

ترامب: كل شيء يسير بشكل استثنائي في ما يتعلق بإيران وأنا سعيد جدا بأداء وزير الحرب

مصادر طبية لفرانس برس: مقتل ما لا يقل عن 38 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية بهجمات صاروخية شنها الحوثيون