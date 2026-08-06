هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: تقديرات إسرائيل أن العبوة الناسفة في مجدل زون زرعت قبل وقف إطلاق النار

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: تقديرات إسرائيل أن العبوة الناسفة في مجدل زون زرعت قبل وقف إطلاق النار

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: واشنطن أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار أمس في مجدل زون