الرئاسة التركية: إردوغان يزور السعودية الجمعة

الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلي قصفت مساء اليوم بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل

الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلي قصفت مساء اليوم بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: تقديرات إسرائيل أن العبوة الناسفة في مجدل زون زرعت قبل وقف إطلاق النار