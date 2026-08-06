ترامب: نسيطر على مضيق هرمز حاليا ولدينا الحصار البحري الذي تقوده البحرية الأميركية

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رويترز عن مسؤول سعودي: تقارير مخابرات متعددة تشير إلى استعداد جماعات عراقية مسلحة لشن هجمات وشيكة على السعودية بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني والتنسيق مع الحوثيين