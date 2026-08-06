رويترز عن مسؤول سعودي: المملكة ستتخذ كل التدابير اللازمة للرد على أي عدوان

رويترز عن مسؤول سعودي: المملكة رصدت عمليات نقل لمسيرات وصواريخ ما يشير إلى احتمال شن هجمات منسقة من الشمال والجنوب

رويترز عن مسؤول سعودي: المملكة رصدت عمليات نقل لمسيرات وصواريخ ما يشير إلى احتمال شن هجمات منسقة من الشمال والجنوب

رويترز عن مسؤول سعودي: تعاون المملكة مع أميركا لا يزال قويا ووثيقا للغاية على جافة المستويات ومنها الجانب العملياتي مع القيادة المركزية