رويترز: الفضة ترتفع في المعاملات الفورية 3% إلى 63.32 دولار للأونصة

وسائل إعلام يمنية: انفجارات في مأرب بعد قصف قوات أنصار الله الحوثيين لمواقع في المدينة بالصواريخ والمسيرات

وسائل إعلام يمنية: انفجارات في مأرب بعد قصف قوات أنصار الله الحوثيين لمواقع في المدينة بالصواريخ والمسيرات

أ.ف.ب نقلا عن إعلام محلي: قتيلان و15 جريحا في إطلاق النار بمدرسة في تايلاند