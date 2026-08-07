رويترز: الفضة ترتفع في المعاملات الفورية 5% إلى 64.56 دولار للأونصة

الوكالة الوطنية: توغل الجيش الاسرائيلي في اطراف عيتا الجبل مع تمشيط كثيف

الوكالة الوطنية: توغل الجيش الاسرائيلي في اطراف عيتا الجبل مع تمشيط كثيف

الراعي من بعبدا: المدارس الكاثولوكية في الجنوب لا تزال مفتوحة وتعالج موضوع الاقساط ونحن مع أهل الجنوب ونطالب بعودتهم واعادة الاعمار