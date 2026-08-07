رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة بل ستسهم في تعزيز الأمن والردع الجماعي

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معلومات للـLBCI: مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية تستغرب عدم إدراج بند القرض المخصص لبرنامج "أمان" على جدول أعمال جلسة مجلس النواب لما لذلك من تداعيات مباشرة على استمرارية البرنامج بما يهدد بانقطاع المساعدات عن نحو 150 ألف أسرة لبنانية تعيش تحت خط الفقر