انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا

التالي

مرقص: نتيجة اصطدام الطيور بالطائرات في مطار بيروت طلب مجلس الوزراء من وزارة الزراعة منع إنشاء المزارع والمسالخ ضمن شعاع 5 كيلومترات من حرم المطار وإقفال تلك المفتوحة في هذا النطاق