المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: الزيدي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات العامة السعودي ويبحثان سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن التطورات الأمنية في المنطقة

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: الزيدي جدد موقف الحكومة الثابت بحماية سيادة العراق ومصالح شعبه وعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا لأي أعمال أو نشاطات تمس أي دولة أخرى

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: الزيدي جدد موقف الحكومة الثابت بحماية سيادة العراق ومصالح شعبه وعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا لأي أعمال أو نشاطات تمس أي دولة أخرى

مرقص: نتيجة اصطدام الطيور بالطائرات في مطار بيروت طلب مجلس الوزراء من وزارة الزراعة منع إنشاء المزارع والمسالخ ضمن شعاع 5 كيلومترات من حرم المطار وإقفال تلك المفتوحة في هذا النطاق