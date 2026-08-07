رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"جدل": علاقتنا مع الأميركيين واضحة وقد نختلف معهم أو نتفق لكننا لم نغيّر موقفنا منذ خمسين عامًا وحساباتهم تغيّرت أما نحن فلم نتغيّر كنتُ في السابق مرشحهم لكن مع وصول السفير الجديد انقطعت العلاقة رغم أنه لا يعرفنا

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