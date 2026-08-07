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رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"جدل": من الأفضل لنا أن يكون إلى جانبنا نظام علماني في سوريا من أن يكون هناك نظام طائفي إلغائي ونحن لا نزال حذرين لكننا نتمنى أن يكون النظام الجديد منفتحًا