سليمان فرنجية لـ"جدل": أدعو فخامة الرئيس إلى أن "يستوعب الجميع" ولبنان لن يقوم إلا بتسوية وطنية وميثاق وطني جامع

سليمان فرنجية لـ"جدل": أدعو فخامة الرئيس إلى أن "يستوعب الجميع" ولبنان لن يقوم إلا بتسوية وطنية وميثاق وطني جامع

سليمان فرنجية لـ"جدل": على لبنان أن يكون مع لبنان وأن يعمل لمصلحته فإذا كانت إيران تطالب بشيء يفيد لبنان فعلى المفاوض اللبناني الاستفادة منه وكذلك إذا كانت أميركا تطالب بشيء يفيد لبنان