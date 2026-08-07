سليمان فرنجية لـ"جدل": في مفاوضات بهذا الحجم يجب أن يقود الوفد سفير مخضرم وليس شخصاً "أول مرة بيعمل سفير" لأن المفاوضات تحتاج إلى معرفة بالتاريخ كما أن السفيرة لا تملك الخبرة الكافية لإدارة مفاوضات كهذه وعلى الوفد أن يمثل جميع المكونات اللبنانية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك